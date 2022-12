Der Jugendbeirat der Stadt Landau zieht eine positive Halbzeitbilanz. Für das kommende Jahr hat er unter anderem die zweite Auflage des Jugendforums geplant.

Junge Stimmen in der Stadtpolitik: Seit der konstituierenden Sitzung des Jugendbeirats im Januar zeichnen Kimberly Mae Weinmann und Akisan Sivananthan für die Vertretung der Interessen der Jugendlichen in der Stadt verantwortlich. Im Zuge eines Pressegesprächs zogen die beiden Vorsitzenden mit ihren Mitstreitern eine positive Halbzeitbilanz.

„Ich freue mich sehr darüber, dass sich junge Landauerinnen und Landauer so für das politische Geschehen in unserer Stadt interessieren und sich aktiv für ihre Anliegen einsetzen“, so Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). Der Jugendbeirat habe sich als Gremium, das jungen Menschen eine Stimme gibt und deren Interessen artikuliert, bewährt.

Was 2023 auf dem Plan steht

Der Jugendbeirat nahm dieses Jahr unter anderem mit einem Angebot am Landauer Kindertag und an der Aktion Adventstürchen teil, veranstaltete ein Begegnungscafé für Geflüchtete, beschäftigte sich mit der Situation am Sport- und Freizeitcampus im Südpark, gestaltete gemeinsam mit Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer die zentrale rheinland-pfälzische Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag und lud zum ersten Landauer Jugendforum mit Workshops zu Beteiligungsmöglichkeiten ein. Eine Wiederholung der Veranstaltung sei im kommenden April geplant, kündigen die Vorsitzenden an.

Ebenfalls für 2023 auf der Tagesordnung stehen politische Themen: Der Jugendbeirat hat zwei Anträge vorbereitet, die er dem neuen Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) vorlegen und in die Gremien einbringen möchten. So wünscht sich das Gremium die Öffnung der neuen Sportanlage am Eduard-Spranger-Gymnasium auch außerhalb der Schulzeiten, ebenso den Ausbau von Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten in der Innenstadt.

Info

Infos zum Jugendbeirat gibt es auf der städtischen Webseite unter www.landau.de/jugendbeirat.