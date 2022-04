Die AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ des Landauer Max-Slevogt-Gymnasiums ist beim Jugend-Engagement-Wettbewerb des Landes ausgezeichnet worden. Die neun Schülerinnen und Schüler haben mit dem Thema „Antisemitische Verschwörungstheorien in der Corona-Zeit“ am Wettbewerb teilgenommen, berichtet Lehrerin Dominique Ehrmantraut. Nach langer Recherchearbeit zu Antisemitismus haben die Jugendlichen einen Comic erstellt, um anderen Jugendlichen einen besseren Zugang zu den Themen zu ermöglichen. Als sichtbares Zeichen von Antisemitismus in jüngster Vergangenheit nennt Ehrmantraut das beschmierte Synagogendenkmal.