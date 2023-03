Sollen in Neubaugebieten nur noch Mehrfamilienhäuser erlaubt werden? Sollen Grünflächen mit essbaren Pflanzen für jedermann bepflanzt werden? Über diese und andere Fragen haben Jugendliche beim Regionalwettbewerb Jugend debattiert gestritten, die auch am Käthe-Kollwitz-Gymnasium Neustadt und Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn ausgetragen wurden. Die Grundregeln des Debattierens hatten die Teilnehmer im Deutsch- oder Sozialkundeunterricht gelernt. Nach zweiminütigen Plädoyers folgten zwölf Minuten freie Aussprache, in denen die Schüler auch auf Argumente der Gegenseite eingehen müssen. Die Debatten schlossen mit Schlussreden. An den Regionalentscheiden nahmen aus der Südpfalz Schüler vom Evangelischen Trifels-Gymnasium Annweiler, vom Gymnasium Edenkoben, vom Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern, vom Europa-Gymnasium Wörth und vom Goethe-Gymnasium Germersheim teil. Beim Finale in Mainz sind Schüler aus Neustadt und Speyer dabei.