Es gibt nur wenige Informationen zur mittelalterlichen Sozialstruktur. Immer wieder stoßen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jedoch auf jüdische Familien, die in der Landauer Stadtgesellschaft ihren Platz hatten.

Die ersten, in den historischen Dokumenten namentlich erwähnten Juden sind das Ehepaar Neiher und Selkint Nase, die 1329 in der „oberen Judengasse“ mit zwei Häusern begütert waren. Es ist gut möglich, dass die frühere „Große Judengasse“ – die heutige Theaterstraße – mit der mittelalterlichen „Oberen Judengasse“ identisch ist. Sie wird im Jahr 1319 zum ersten Mal erwähnt. Man darf sich dort kein jüdisches Ghetto vorstellen, vielmehr gibt es zahlreiche Belege dafür, dass in jenen Judengassen auch christliche Nachbarschaft ansässig war.

Prekäre Verhältnisse

Das unzusammenhängende, in verschiedenen Archiven lagernde Schriftgut zur jüdischen Gemeinde im mittelalterlichen Landau, ergibt kein stringentes Bild. Es ist davon auszugehen, dass seit Mitte des 13. Jahrhunderts jüdische Familien in Landau lebten und arbeiteten, ihrem religiösen Ritus nachgehen konnten und eine nicht unerhebliche Steuerleistung aufbrachten. Als Händler und Kaufleute waren jüdische Stadtbewohner zwar willkommen, dennoch lebten die meisten Juden im Mittelalter stets in einem Spannungswechsel zwischen Duldung und Ausweisung – und häufig genug in prekären Verhältnissen.

„Schuld“ an der Pest

Die Historie verrät nicht, wie es dem Ehepaar Nase in der Stadt erging. Ob sie wohl die 20 Jahre später grassierende Pest in Landau erlebten? Auch über den lokalen Verlauf dieser Epidemie im Jahr 1349 ist kaum etwas bekannt. Anders als beispielsweise in Speyer und Worms. Dort wurde der jüdischen Bevölkerung die Schuld an der Seuche zugeschoben, die Menschen wurden verfolgt und aus den Städten zeitweise ausgewiesen. Nichts lässt vermuten, dass es in Landau anders gewesen sein sollte.

