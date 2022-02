Die neue Schrift zur Landauer Stadtgeschichte liegt vor: Das Sachbuch „Juden in Landau – Landauer Juden. Zur Geschichte einer Minderheit und ihrer christlichen Nachbarn“ von Marie-Luise Kreuter, einer promovierten Historikerin. Die Publikation richte sich an interessierte Laien und stelle in elf chronologisch fortschreitenden Kapiteln wesentliche Aspekte der Geschichte der Landauer Jüdinnen und Juden dar, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Das Buch wurde in einer Auflage von 500 Stück gedruckt und ist ab sofort für 29,80 Euro im Archiv und Museum der Stadt Landau, dem Frank-Loebschen-Haus und im lokalen Buchhandel erhältlich. Das Buch ist 935 Seiten stark und wiegt mehr als zwei Kilogramm. Oberbürgermeister Thomas Hirsch bezeichnete es als gewichtiges Werk – allerdings eher, wegen der „Verpflichtung, immer wieder auf die Verbrechen des Nationalsozialismus, auf den Versuch, ein ganzes Volk auszulöschen, hinzuweisen“. Mit ihrer Recherche habe Kreuter einen wichtigen Beitrag für die Erinnerungskultur in Landau geleistet. Sobald es die Corona-Situation erlaubt, soll das Werk mit einer Lesung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Kreuter lebt seit 2007 in Landau und ist Mitglied der Initiative Stolpersteine. Sie ist auch Autorin zahlreicher Beiträge zur Berliner Stadtgeschichte, zu Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rettung von Jüdinnen und Juden und jüdischem Exil.