Allergisch sein kann man gegen vieles. Gegen Früchte, Pollen, Waschmittel, Stoffe, Medikamente – manchmal auch gegen bestimmte Menschentypen. Aber auch bei Löwenhaaren kann man offenbar empfindlich reagieren. Diese Erfahrung hat der südpfälzische Partysänger Markus Becker („Das rote Pferd“, „Die bunte Kuh“, „Kutschiä, Kutschio“, „Helikopter“, „Bierkapitän“) gemacht, der kürzlich plötzlichen Juckreiz in den Augen verspürte.

Tochter arbeitet im Reptilium

Des Rätsels Lösung: Seine Tochter ist Mitarbeiterin im Landauer Terrarien- und Wüstenzoo Reptilium und hatte da oft Kontakt mit dem weißen Löwenbaby Lea, das nach einem Unfall auf der A 5 in der Südpfalz bis zur Weiterreise nach Spanien Unterschlupf gefunden hatte. Wie das bei jungen Leuten meist so ist, kehrte die 22-Jährige nach getaner Arbeit ins Elternhaus zurück. Im „Gepäck“, sprich an der Kleidung, dann auch Haare des flauschigen Lea-Löwenfells. Was wenige Tage später dem Herrn Papa in Gestalt einer Allergie zu schaffen machte.

Vier Schmusekatzen

Inzwischen hat sich der Juckreiz wieder gelegt und Markus Becker kann sich jenen vier Schmusekatzen widmen, die seine Frau Kirstin als ausgesetzte Tierbabys in Obhut genommen hat. Übrigens ganz ohne Allergie, wie der derzeit wegen der Corona-Pandemie arbeitslose Sänger versichert.