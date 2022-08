Am 27. August feiert die Verbandsgemeinde Annweiler mit einer großen Sause ihr 50-jähriges Bestehen auf dem Messplatz. Der Höhepunkt zum Abschluss: ein Feuerwerk. So kündigt es der Flyer an. Ist solch ein Programmpunkt angesichts der aktuellen Dürre und der alle paar Tage aufflammenden Waldbrände noch tragbar? Immerhin liegt die Trifelsstadt mitten im Pfälzerwald. In der Annweilerer Facebook-Gruppe überschlagen sich die Kommentare und Spekulationen zu dieser Frage. Bevor jetzt weiter die Gerüchteküche kocht, haben wir bei der Verbandsgemeinde nachgehakt. Und der erste Beigeordnete gibt Entwarnung: „Wir sind ja nicht pyromanisch veranlagt“, meint Werner Kempf. Die Verbandsgemeinde wolle auf keinen Fall einen Brand riskieren. Wenn das Wetter so bleibe wie aktuell, werde es kein Feuerwerk geben. „Und da reicht es auch nicht aus, wenn jetzt mal ein, zwei Tropfen runterkommen.“ Die Verwaltung habe sich schon die ganze Zeit über das Thema Gedanken gemacht und sei in enger Absprache mit der Feuerwehr. Der Druck der Flyer liege allerdings schon ein halbes Jahr zurück, damals habe man die jetzige Witterungslage noch nicht abschätzen können.