Deutschland hatte noch einen Kaiser, von Weltkriegen war noch keine Rede, und die Schmelze der Alpengletscher war nicht mal ein Gerücht – das war die Zeit, als sich 17 Landauer am 11. März 1898 zusammensetzten, um die lokale Sektion des Alpenvereins (DAV) zu gründen. Nun, fast genau 125 Jahre später, sind die Zahlen deutlich andere, wie Stefan Eckert berichtet. Laut dem Veranstaltungsreferenten hat „seine“ Sektion des DAV derzeit 4300 Mitglieder. Damit gehöre sie hinter dem 1. FCK, Mainz 05 und den DAV-Sektionen Mainz und Koblenz zu den mitgliederstärksten Vereinen in Rheinland-Pfalz. Auch Nachwuchs sei vorhanden, die Jugendabteilung umfasse rund 800 Mitglieder.

Hütte in Liechtenstein gegründet

Natürlich gibt es bei einer derart langen Historie auch diverse Meilensteine und Anekdoten zu berichten. Wäre der Alpenverein beispielsweise bei seiner ursprünglichen Politik geblieben, neue Mitglieder nur auf Vorschlag eines Mitglieds aufzunehmen – diese schiere Zahl an DAV-Alpinisten in Landau wäre nicht denkbar. Die Zeiten haben sich auch in anderen Themen geändert: „Alle Anwesenden waren der Meinung, in unserer Sektion sei kein Platz für Wettkampfklettern an Kunstwänden. Dies sei mit den Zielen des Alpenvereins nicht vereinbar“, hieß es noch 1997, berichtet Eckert.

Einige der Meilensteine in der Geschichte sind mit positiven Anlässen verknüpft, andere mit traurigen. So wurde im August 1925 von den Pfälzer Sektionen der Bau einer gemeinsamen bewirtschafteten Hütte in Liechtenstein beschlossen, die auf dem Betterloch in 2111 Metern Höhe gelegen im August 1928 eingeweiht wurde. Zwischen diesen beiden Daten wurde auch ein Ehrenmal am Eingang der Burg Scharfeneck eingeweiht. Mit diesem wird der Toten im Ersten Weltkrieg gedacht, berichtet Eckert weiter. Die Hütte wurde übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg vom Liechtensteiner Alpenverein in Besitz genommen.

Alpinzentrum in Landau geplant

Nach dem Ende des Nazi-Regimes musste der Verein auch neu gegründet werden, da in der französischen Besatzungszone zunächst jegliche Vereinstätigkeit verboten war, berichtet Veranstaltungsreferent Eckert weiter. Das geschah am 14. Mai 1949 – 21 Personen waren dabei. Und der Verein begann rasch zu wachsen. 1998, zum 100-Jährigen, waren es bereits 1200 Mitglieder. Abdecken könne der DAV Landau mittlerweile alle Bergsportarten, sagt Eckert. Zudem seien 85 Touren- und Wanderführer für den Verein ehrenamtlich tätig.

Was bringt die Zukunft? Auch in der Region will der Verein weitere Projekte initiieren. Geplant ist eine Baumpflanzaktion in diesem Jahr. Der Verein will mit 1250 oder mehr gepflanzten Bäumen sowie deren Pflege die Patenschaft eines Stücks Pfälzerwald übernehmen. In den nächsten Jahren, berichtet Eckert, will der Verein an seiner großen Vision arbeiten: In Landau soll ein Alpinzentrum entstehen. Derzeit würden die ersten kleinen Schritte in diese Richtung unternommen. Es sollen Kletter- und Boulderbereich sowie Vortrags- und Aufenthaltsräume geben, kündigt der Vereinsvertreter an.

Das Programm des Festwochenendes

Zunächst steht aber die große Feier in Offenbach am Wochenende bevor. Dort wird es an verschiedenen Orten Vorträge (mit und ohne Bilder) zu vielfältigen Themen wie Psyche im Bergsport oder Erste Hilfe in den Bergen, aber auch zu Tourenplanungen oder „Zu Fuß – 6000 km, von Ingelheim bis Jerusalem“ geben. Auf dem Programm stehen aber auch Aktionen wie die Pflanzung eines Klima-Baums bei der Offenbacher Grillhütte am Samstag, Samenbomben bauen oder ein Interview mit der Leistungssportlerin Elisa van der Wel am Samstag. Aktiv werden können die Besucher aber auch, beispielsweise am Kletterturm oder bei Mountainbike-Übungsstunden.

Im Netz

Das ganze Programm der Feier am Wochenende und weitere Infos gibt’s im Netz unter dav-landau.de.