800 Jahre Landau an der Isar, 750 Jahre Landau in der Pfalz und 35 Jahre Pfälzer Weinfest in Landau an der Isar – Anlässe zum Feiern gibt es bei den beiden Landaus mehrere. Von Donnerstag bis Sonntag lädt die Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße zum Pfälzer Weinfest in die bayerische Schwesterstadt ein. Am Donnerstag präsentieren die Weinfestwinzer dort ihre Weine. Von Freitag bis Sonntag läuft dann das Weinfest im Stadtpark an der Stadthalle mit viel pfälzischer und bayerischer Live-Musik, Pfälzer Spezialitäten sowie Weinen und Sekten von der Südlichen Weinstraße. Für Landau in der Pfalz nimmt der Beigeordnete Jochen Silbernagel an der Eröffnung am Freitag teil. Der Hintergrund der Freundschaft zwischen den Städten: Die „beiden Landaus“ sind seit den 1950er-Jahren befreundet, als Landau an der Isar von einer Flutkatastrophe heimgesucht wurde und die Pfälzer Landauerinnen und Landauer spontan ihre Hilfe anboten.