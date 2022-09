Am 4. April 1897 wurde der Arbeiter-Bildungs-Verein Essingen (ABV) in der örtlichen Gaststätte „Zum Lamm“ aus der Taufe gehoben. Am Samstag, 1. Oktober, wird ab 19 Uhr das 125-jährige Jubiläum in der Dalberghalle gefeiert. Ergänzt wird der Festabend mit einer Totengedenkfeier am Sonntag, 2. Oktober, ab 11.15 Uhr auf dem Essinger Friedhof, unter musikalischer Begleitung des Bläserensembles „Nostalgie in Blech“. Ab 12 Uhr schließt sich ein geselliger Nachmittag in der Dalberghalle an.

Die musikalische Untermalung übernehmen „Die Sonnenberger“. Auch die Theatergruppe des ABV, die „Essinger Eulenbühne“, wird unter Leitung von Magdalene Degner beim Festbankett ihr Können unter Beweis stellen. Das Bankett beginnt mit einer Darbietung des Zupforchesters Essingen unter Leitung von Denise Wambsganß. Es folgen dann weitere Gruppen. Die Modernität des ABV unterstreichen die Tanzgruppen „ABC Kids“, geleitet von Helena Lindemann und Linda Kiefer, sowie die „Diamond Girls“ unter Leitung von Francis Zeil. Den Saal rocken werden untere anderem auch die Deutschen Meister im Breakdance, die „East rock Stylers“ aus Saarbrücken. Der Verein bekommt auch einer Urkunde des Sportbundes Pfalz. Dessen Präsident, Rudolf Storck, wird den ABV auszeichnen. l

Info



www.abv-essingen.de