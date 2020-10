Der Landtagsabgeordnete Martin Louis Schmidt ist von der AfD zum Direktkandidaten des Wahlkreises 49 (Südliche Weinstraße) für die Landtagswahl 2021 gewählt worden. Der 54-jährige Journalist kommt aus Berlin und wohnt in Annweiler. Schwerpunkte seines Programms seien die Bewältigung der Folgen der Coronakrise, speziell im Gastro- und Kulturbereich und der Umbauprozess der neuen Technischen Universität der Pfalz mit ihren Standorten Landau und Kaiserslautern. Im Wahlkreis 50 (Landau, Maikammer, Edenkoben) tritt der Immobilienmakler Norbert Herrmann an. Die Landtagswahl ist am 14. März 2021.