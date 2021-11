Die Josef-Meyer-Straße in Weyher wird am Montag bis voraussichtlich Heiligabend für den Verkehr gesperrt. Darüber informiert die Verbandsgemeinde Edenkoben. Grund für die Sperrung ist, dass wegen Arbeiten auf dem Dach eines dortigen Wohnhauses ein Kran aufgestellt werden muss. Dadurch reicht die Fahrbahnbreite nicht mehr aus, dass der Verkehr an der Baustelle vorbei fahren kann. Umgeleitet wird über die Froelichstraße und die Kirchgasse.