Ungeschickt angestellt hat sich ein 17-Jähriger bei einer Fahrzeugkontrolle am späten Freitagabend in Birkenhördt. Als das Auto angehalten werden sollte, warf der junge Mann, der als Beifahrer an Bord war, seinen Joint aus dem noch rollenden Fahrzeug. Das wiederum sahen die Beamten, sie stellten das gute Stück sicher. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Personalien des 17-Jährigen aufgenommen, ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Beim Fahrer ergaben sich indes keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung.