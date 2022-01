Offenbar unter dem Einfluss von Drogen waren am Mittwochnachmittag zwei Verkehrsteilnehmer unterwegs. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 16.30 Uhr ein 31-jähriger Autofahrer im Bereich Hainbachstraße kontrolliert. Der Mann habe Auffälligkeiten gezeigt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Einen Drogenvortest verweigerte er, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen 18 Uhr fiel einer Streife dann eine 29-Jährige auf, die mit ihrem E-Scooter im Bereich Ostbahnstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle gab sie an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrt war für beide beendet.