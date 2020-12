Landau ist um ein Denkmal reicher. Die protestantische Johanneskirche an der Ecke Horststraße/Horstring ist unter Schutz gestellt worden, wie die Untere Denkmalbehörde bei der Stadtverwaltung Landau auf Anfrage mitteilt. Zwar ist die Kirche eine von vielen Gotteshäusern in Landau, die dieses besondere Privileg genießen. So stehen unter anderem die Marienkirche, die Stiftskirche sowie die Mater-Dolorosa-Kapelle auf der Kleinen Kalmit oberhalb von Arzheim unter Denkmalschutz. Das Besondere bei der Johanneskirche aber ist, dass erstmals eine Landauer Kirche aus der Nachkriegszeit als schutzwürdig angesehen wurde. Sie stammt aus den 1960er-Jahren. Die Stadt wartet noch auf eine detaillierte Begründung seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe.