Die Johanneskirche im Landauer Horst soll in neuem Glanz erstrahlen. Außerdem ist ein neuer Gemeindesaal geplant. Beide Projekte ruhen aber. Das Dekanat sei schuld, sagt die Gemeinde. Woran hängt es?

Geht es nach Pfarrer Friedhelm Hans, können die Gläubigen an Weihnachten ohne Bedenken Gottesdienst in der Johanneskirche im Landauer Horst feiern. So undicht, wie die hauptsächlich aus Fenstern