Eine 55-jährige Joggerin ist am Dienstag zwischen 9.15 und 9.30 Uhr auf einem parallel zur Straße Richtung Bismarckturm in Bad Bergzabern führenden Waldweg von einem Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, habe der Halter des Hundes sein Tier zur Ordnung gerufen und die verletzte Frau angesprochen. Er habe sich aber nicht um sie gekümmert, sondern sei weitergegangen. Die Verletzte beschreibt den Mann als circa 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit grauem Haar. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wer Hinweise zu dem Hundebesitzer geben kann, wird gebeten, sich unter 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.