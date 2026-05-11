Die Sparkasse Südpfalz baut ihre neue Zentrale gegenüber dem Landauer Hauptbahnhof. Nun ist klar, wer freiwerdende Büros am Neuen Messegelände beziehen wird.

Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Spekulationen darüber, was mit der mächtigen Sparkassen-Zentrale am Neuen Messegelände in Landau passiert, wenn die Bank ihr neues Heim gegenüber dem Landauer Hauptbahnhof Ende 2028 beziehen wird. Nun ist es offiziell: Das Jobcenter Landau-Südliche Weinstraße wird in das Gebäude umziehen und damit einige der Büros belegen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Montag hervor.

Demnach werden 125 Mitarbeiter des Jobcenters zahlreiche Büros in dem Sparkassen-Gebäude in der Marie-Curie-Straße zum 1. Juli 2027 beziehen. „Mit dem geplanten Umzug in das Sparkassengebäude schlagen wir ein neues Kapitel für unser über 20 Jahre am bisherigen Standort bestehendes Jobcenter in der Johannes-Kopp-Straße auf“, sagt Geschäftsführer Martin Müller. Die Nähe zum Sozial- und Jugendamt, die ebenfalls Flächen im Gebäude angemietet haben, verkürze die Wege für Bürger und erleichterte die Zusammenarbeit zwischen den Behörden erheblich. Das Jobcenter ist unter anderem für die Auszahlung von Bürgergeld sowie für die Arbeitsvermittlung zuständig.

Die Sparkasse plant offenbar nicht, das Gebäude in der Marie-Curie-Straße nach dem Umzug der Zentrale an den Hauptbahnhof perspektivisch ganz aufgeben zu wollen. Dieses werde auch weiterhin ein wichtiger Anlaufpunkt bleiben, so Benjamin Hirsch, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Die gemieteten Räume in der Johannes-Kopp-Straße – in der Nähe des Mediamarkts – gibt das Jobcenter den Angaben zufolge im kommenden Jahr auf. Die Agentur für Arbeit wird hingegen weiterhin ihren Sitz dort haben.