Die VR-Bank Südpfalz und die Hornbach AG laden für Freitag, 30. September, 11 bis 18 Uhr, zu einer besonderen Ausbildungs- und Jobbörse ins Landauer Parkhaus in der Waffenstraße. Motto: „Alles außer gewöhnlich – Finde Dein perfektes Jobmatch“. Bei der After-School-Party können sich Schüler und Eltern über Ausbildungs- und Karrierechancen bei den beiden Unternehmen informieren. „Neben einem Speeddating mit Auszubildenden und Studierenden der beiden Unternehmen sowie Karrierecoachings und Job-Interviews können die Gäste an verschiedenen Workshops teilnehmen oder einfach kühle Drinks und einen leckeren Imbiss in einer chilligen Atmosphäre samt Live-DJ genießen“, heißt es in der Mitteilung.

Anmeldung

Ab sofort im Netz unter hornbach.de/aktuelles/regionale-helden.