Die Stadt will nachhaltiger werden: Ab sofort ist der Landauer Mehrwegbecher verfügbar, ein umweltfreundliches Angebot für den Kaffee unterwegs. Der Becher, gestaltet vom Künstler Xaver Mayer, ist laut Mitteilung der Stadt robust, spülmaschinenfest und in Deutschland produziert. Bereits 20 lokale Cafés, Bäckereien, Hotels und Gastronomiebetriebe beteiligen sich. Ziel ist es, Einwegmüll zu reduzieren. Das Projekt geht auf einen Beschluss des Stadtrats aus dem Vorjahr zurück und wurde gemeinsam von Wirtschaftsförderung, Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb, Stadtmarketing und Landauer Gastronomie entwickelt. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) lobte: „Der Landau-Becher ist ein toller Botschafter für unsere Stadt: praktisch im Alltag, nachhaltig gedacht und mit einem Design, das Landau sichtbar macht.“ Die Landauer Gastronomie und Hotellerie trugen maßgeblich zur Umsetzung bei. Für teilnehmende Betriebe gibt es zudem einen Becher-Chat, um Becherbedarf auszutauschen.