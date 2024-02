Schülerzeitungsredakteure zu Besuch bei Tageszeitungsredakteuren: Die Mitglieder der Redaktion „KARSten“ schauten in der Lokalredaktion in Landau vorbei und stellten viele Fragen.

„KARSten“ ist nicht irgendeine Gazette. Das Blatt erscheint seit 47 Jahren ohne Unterbrechung an der Konrad-Adenauer-Realschule-plus in Landau, was schon an sich preisverdächtig ist, wie auch Schulleiter Manfred Schabowski beim RHEINPFALZ-Besuch anmerkte.

Für die 48. Ausgabe mit dem Titel „Local Heroe“ hat die Redaktion den Preis als beste Schülerzeitung einer Realschule plus in Rheinland-Pfalz abgeräumt. Anfang des Jahres war die Preisverleihung des Schülerzeitungswettbewerbs Rheinland-Pfalz 2022/23 in Mainz. Bildungsministerin Stefanie Hubig hatte den Nachwuchsjournalisten „drei Säulen für eine gute Schülerzeitung“ empfohlen: „Durchhaltevermögen, Mut und Teamfähigkeit.“ Den Schülerzeitungswettbewerb gibt es seit 60 Jahren, dabei sind auch vier rheinland-pfälzische Zeitungsverlage, darunter die RHEINPFALZ.

Druckkosten gestiegen

Was lag da näher, als die Heimatzeitung zu besuchen? Sechs der zehn Redaktionsmitglieder der Jahrgangsstufen 7 bis 10 kamen mit der betreuenden Lehrerin Andrea Haltmayer in die Ostbahnstraße 12. Auch Schulleiter Manfred Schabowski ließ es sich nicht nehmen, die Begegnung auf der „Fachebene“ zu begleiten.

Angesichts gestiegener Druckkosten ist der Trend zur Online-Berichterstattung nicht mehr aufzuhalten, berichtete das Team. „KARSten“ erscheint, 80 bis 90 Seiten stark, einmal im Jahr. Um die rund 800 Schüler auf dem Laufenden zu halten, liegt die Chance der Online-Berichterstattung auch in der Aktualität. „KARSten“ ist natürlich keine Tageszeitung, sondern mehr ein Jahrbuch, das Geschehnisse im Schuljahresverlauf und Aktuelles verbindet. Die Redaktion trifft sich montags im Computerraum und wird vom Förderverein unterstützt.

Die Schülerzeitungsredakteure stellten RHEINPFALZ-Redakteurin Sabine Schilling viele Frage und blickten ihr bei der Gestaltung einer Zeitungsseite auf dem Computer über die Schulter.

Info

Infos unter www.kars-landau.de