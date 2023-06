Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Ankündigung einer Russian Night hatte der Nachtclub Jeanne d’Arc im Gewerbegebiet Queichheim noch vor wenigen Tagen die Öffentlichkeit irritiert. Doch dem Betreiber war da längst die Luft ausgegangen. Er hat einen Insolvenzantrag gestellt.

„Dancing in the d’Arc“ titelte die RHEINPFALZ zur Eröffnung des neuen Nachtclubs in Landau am 22. September 2017, frei nach dem Hit des großen Bruce Springsteen. Fast