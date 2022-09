Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Ortsjubiläum 1250 Jahre Kleinfischlingen lädt die Gemeinde am Sonntag, 18. September um 11 Uhr zur Jazz-Matinee mit der Band Netnar Tsinim in den mediterranen Florum-Garten ein,. Bei Regen findet die Veranstaltung im Florum statt. Zu Netnar Tsinim gehören Alexandra Lehmler am Saxophon, Matthias Debus am Bass, Erwin Ditzner mit Drums sowie Bernhard Vanecek mit der Posaune. Bereits jetzt können im Vorverkauf Karten zu 12 Euro erworben werden unter info@kleinfischlingen.de oder unter der Telefonnummer 06347 8816. Für Kurzentschlossene ist auch eine Morgenkasse geöffnet. Für den Weinausschank sorgt die Gemeinde, Snacks gibt es von den Landfrauen.