Jan Peter Kern verlässt die RHEINPFALZ zum Ende des Monats. Ein Trostpflaster: Alle 14 Tage erscheint weiterhin seine Glosse „Kernaussage“ in der RHEINPFALZ am SONNTAG.

Der gebürtige Landauer kam durch Zufall zur Zeitung. Die Geschichte erzählt der 33-Jährige gerne, zeigt sie doch, dass seit vielen Jahren zwei Herzen in seiner Brust schlagen – für Kunst und den Journalismus. Kern studierte in Karlsruhe Kunstgeschichte, brauchte ein Praktikum und heuerte 2009 bei der Lokalredaktion der RHEINPFALZ in Landau an. Kurz darauf folgte ein Praktikum bei der Galerie Sebastian Fath in Mannheim, der Kern treu geblieben ist und wo er auch künftig beschäftigt sein wird.

Gespür für Themen

Dem Volontariat folgte 2014 die Festanstellung. Stationen waren die Hauptkultur und die Redaktion in Frankenthal. Im Herbst 2014 kam Jan Peter Kern zurück nach Landau, in die Lokalredaktion und zur RHEINPFALZ am SONNTAG. Der Mann mit der auffälligen Frisur war ein großer Gewinn für die Redaktion. Sicher in Grammatik- und Stilfragen, hat er auch ein gutes Gespür für Themen, mögen sie noch so ungewöhnlich sein.

Kern hat das Blatt mit unzähligen Interviews und Reportagen bereichert. Auch hinter den Kulissen war er sehr erfolgreich: Kern hat ein Händchen im Umgang mit Praktikanten und Mitarbeitern, die er mit Geduld und Weitsicht begleitet hat. Der Wahl-Mannheimer mit Vorliebe für schwarze Klamotten und Garant für gute Laune behält die Ruhe, auch wenn alle um ihn herum flattern. Er hat uns Kollegen mit seinen mutigen Layouts begeistert, zuletzt am 22. Oktober 2020, als die Titelseite des Pfälzer Tageblatts ausschließlich aus Porträts ehemaliger Landauer bestand, die von den Nazis 1940 nach Gurs abtransportiert wurden.