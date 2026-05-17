Vor der Wollmesheimer Kirche wurde ein Zeichen mit Symbolkraft gesetzt: Eine Jakobsmuschel, das Erkennungszeichen der Jakobswege, ziert nun die älteste Kirche der Pfalz.

Die Muschel ist eines von rund 350 Symbolen, die im Zuge der Kulturinitiative „Sternenweg – Wege der Jakobspilger in Europa“ in Deutschland und Frankreich verlegt wurden. „In den 20 Jahren seit Bestehen der Initiative hat es noch nie eine Einweihung mit solch herzlichem regionalen Charakter gegeben“, zeigte sich der Initiator und Kurator des Projekts, Peter Lupp, begeistert von der Initiative des Kirchbauvereins Wollmesheim.

Der Termin fiel bewusst auf den 9. Mai, den Europatag. Er erinnert an die sogenannte Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950, in der der französische Politiker Robert Schuman den Satz prägte: „Europa soll sich eine Seele verschaffen.“ Ein Gedanke, der an diesem Nachmittag lebendig wurde, als rund 30 Jakobspilgerinnen und Jakobspilger – geführt von Karl Unold – auf ihrem Weg von Landau kommend in Wollmesheim Halt machten.

Stadtdorf blickt auf bewegte Geschichte

Wollmesheim selbst blickt auf eine bewegte Geschichte als Grenzort zwischen Frankreich und Deutschland zurück – ein Ort, an dem sich über Jahrhunderte hinweg Machtwechsel und kulturelle Einflüsse überlagerten. Heute stehe er für das, was Europa im Innersten ausmache: Verbindung statt Trennung, wie der Kirchenbauverein festhält.

Mit der nun verlegten Jakobsmuschel reiht sich die Wollmesheimer Kirche in ein europäisches Netzwerk historischer Orte ein, das an die gemeinsamen kulturellen Wurzeln erinnert – und zugleich mahnt, diese Werte – Demokratie, Freiheit und Toleranz – nicht als Selbstverständlichkeit zu betrachten. In einer Zeit wachsender Spannungen und populistischer Tendenzen ruft der Sternenweg dazu auf, das zu bewahren, was Europa seit Jahrhunderten zusammenhält: den Geist des Friedens und der Menschlichkeit.