Der DRK-Kreisverband Landau hat bei einer Feierstunde im Kreuzgang der Augustinerkirche 30 Mitglieder geehrt, die zusammen mehr als 500 Jahre ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig sind.

„Auch und gerade in der andauernden Pandemie war und ist das DRK Landau besonders gefordert“, betonte Oberbürgermeister Thomas Hirsch in seiner Funktion als DRK-Präsident. „Ob beim Impfen oder Testen, ob beim Hausnotruf oder im Katastrophenschutz, ob bei der Unfallhilfe oder sonstigen Großeinsätzen in der Stadt Landau oder auch über die Stadtgrenzen hinaus wie beispielsweise im Ahrtal: Die Helferinnen und Helfer des DRK Landau sind #immerda“, so Hirsch.

Von Jugendbeinen an dabei

Geehrt wurden Thorsten und Jochen Lang, die beide über das Jugendrotkreuz zum DRK Landau kamen und sich seit mehr als 30 Jahren engagieren: Jochen Lang war unter anderem als (stellvertretender) Kreisbereitschaftsleiter, als Ausbilder im Betreuungsdienst sowie als Mitglied im Vorstand beziehungsweise im Präsidium tätig und hat sich als Gruppen- und Verbandsführer qualifiziert; Thorsten Lang war als Gruppenführer, Kreisbereitschaftsleiter, Beisitzer im Vorstand und als Mitglied im Kreisverbands- sowie im Rettungsdienstausschuss aktiv. Derzeit ist er Schatzmeister des Kreisverbands. Gemeinsam sind Thorsten und Jochen Lang regelmäßig als Zugführer im Katastrophenschutz im Einsatz.

Für 40 Jahre wurden Andreas Dausch, Bettina Schreiber und Klaus Flesch geehrt. Schreiber war unter anderem als Kreisbereitschaftsführerin – so der frühere Titel der Leitung der Kreisbereitschaft – und als Gruppenführerin tätig. Flesch, ebenfalls einstiger Kreisbereitschaftsführer, war zudem als Kreisgeschäftsführer tätig, war Rotkreuzbeauftragter und ist bis heute Blutspendebeauftragter des Landauer Kreisverbands.

Nähere Informationen zur Arbeit des DRK Landau finden sich online unter www.drk-landau.de.