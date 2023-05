Ab sofort sind in Landau standesamtliche Trauungen unter freiem Himmel bei der Festhalle möglich. Nach Mitteilung der Stadt kann der Konzertgarten bei der Festhalle dafür genutzt werden. Trauungen im Kleinen Saal und dem Salon Goerke in der Festhalle sind schon länger möglich. „Die Eheschließung unter freiem Himmel im Konzertgarten ist ein tolles Angebot, das das Team unseres Standesamts jetzt gemeinsam mit der Stadtholding erarbeitet hat“, sagt Ordnungsdezernent Lukas Hartmann. Außerdem können Paare neben dem Trauzimmer im Rathaus auch den historischen Empfangssaal des Rathauses buchen, um sich dort das Ja-Wort zu geben. Individuelle Arrangements für die drei Traustätten in der Festhalle können beim Team der Stadtholding telefonisch unter 06341 139010 oder per E-Mail an veranstaltungsmanagement@landau.de angefragt werden. Bei einer Buchung des Konzertgartens ist außerdem die Buchung des Kleinen Saals notwendig, damit die Trauung bei Regen auf keinen Fall ins Wasser fällt.