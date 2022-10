Sie ist die jüngste Feuerwehreinheit Landaus: Die Queichheimer Wehr wurde erst Ende August aus der Taufe gehoben. Nun hat sie einen Wehrleiter: Bastian Stephan übernimmt das Amt.

Als Stellvertreter steht ihm Jonas Böhm zur Seite, teilt der städtische Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer mit. Beide seien bereits seit 1994 Mitglied der Feuerwehr in Landau und haben ihren Wohnsitz im Stadtdorf. Sie stehen 30 Feuerwehrfrauen und -männern vor. Weitere Interessierte können sich per E-Mail an queichheim@feuerwehr-landau.de melden.

„Ich bin sehr froh, dass sich die beiden Kameraden bereiterklärt haben, dieses so wichtige Ehrenamt zu bekleiden und ihre Freizeit für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen“, sagt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Hargesheimer. Auch Oberbürgermeister Thomas Hirsch dankt allen, die sich für die neue Einheit engagieren – allen voran der jetzt gewählten Wehrführung. „Die Gründung der neuen Feuerwehreinheit Landau-Queichheim ist ein Meilenstein für unsere Stadt und unsere Feuerwehr; mein Dank gilt denen, die sich im Ehrenamt für die Sicherheit der Bevölkerung einsetzen“, betont Hirsch.

Auch in Dammheim soll Wehr entstehen

Auch in Dammheim ist eine neue Wehr im Entstehen. Bei den beiden Info-Veranstaltungen in den vergangenen Wochen hätten sich 18 Interessenten gefunden, sagt Hargesheimer. Im November werde es für diese eine weitere Veranstaltung geben. Wer noch bei der Dammheimer Wehr mitmachen möchte, kann sich per Mail an dammheim@feuerwehr-landau.de melden.