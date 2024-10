Das Haus der Jugend bietet am Freitag, 8. November, eine Stadtführung zum Thema „Auf den Spuren jüdischen Lebens in Landau“ mit Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer an. Eingeladen seien Jugendliche an 13 Jahren, teilt die Stadtverwaltung mit. Kohl-Langer werde auf anschauliche und lebendige Weise durch Landau führen und jüdische Orte erfahrbar machen. Treffpunkt für die rund 90-minütige, kostenfreie Führung ist um 14.30 Uhr am Frank-Loebschen Haus. Eine Anmeldung ist online unter landau.feripro.de bei „Tagesangebote, Workshops und Kurse 2024“ möglich.