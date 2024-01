Runder Tisch zur Prävention vor Antisemitismus

Wird in Landau jüdisches Leben bald wieder sichtbar sein? Unter anderem damit soll sich der Antisemitismusbeauftragte befassen. Der Kandidat Andreas Boltz möchte eine jüdische Gemeinde entwickeln.

Gefälschter Impfpass wird teuer

Abwiegeln, bis es nicht mehr anders geht: Diese Strategie hat eine 44-Jährige vor dem Amtsgericht angewandt. Sie soll Beihilfe zur Urkundenfälschung geleistet haben – es geht um einen unechten Impfpass.

Nach fünf Generationen Holzbau ist Schluss

Die Wasserräder in Annweiler und Holzarbeiten auf Burg Trifels gehören zu den Prestige-Projekten. Die Zimmerei Denzer blickt auf eine 150-jährige Familiengeschichte zurück. Jetzt hat diese ein Ende gefunden. Der Chef will in Rente und die nächste Generation geht andere Wege.

Warum die Bauern wirklich protestieren

Landwirte haben in der letzten Zeit Gewinne wie selten gemacht, die Dieselsubvention fällt kaum ins Gewicht. Wo ist also das Problem? Ein Steuerberater hilft Antworten zu finden.

Ruheforst soll dieses Jahr eröffnet werden

Um den seit Jahren in Lustadt geplanten Ruheforst ist es ruhig geworden. Ein Aufreger für so manches Ratsmitglied. Ist das Projekt beerdigt? So geht es weiter.

Kritik: Kein Zuschuss mehr für E-Lkws

Erst wurde die Förderung der E-Autos gekürzt, jetzt sind die E-Lastwagen dran. Bisher legte der Steuerzahler beim Kauf eines E-Lkw im Durchschnitt rund 160.000 Euro drauf.