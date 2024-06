Zufallsbegegnung in der Südstadt: Einer von den vielen Radfahrern, die an diesem sonnigen Vormittag zwischen Marienring und Cornichonstraße flott unterwegs sind, fällt besonders auf: Sebastian Rothe (42). Er braucht ganz sicher keinen Wimpel oder Abstandhalter mehr, um auf sich als Radler aufmerksam zu machen. Denn wo immer sich ein Plätzchen fand, hat Rothe sein Mountainbike mit Deutschlandfähnchen dekoriert. Rothe ist großer Fußballfan, wenngleich er noch keinen Fuß in ein Stadion gesetzt habe. Auch wenn er das als Pfälzer gar nicht laut sagen dürfe: Sein Herz schlägt für Bayern-München, derzeit aber für die komplette Nationalmannschaft. Wenn die Stimmung noch Fahrt aufnimmt, wird er die Spiele beim Public Viewing auf dem neuen Messegelände schauen. Sein Tipp für das deutsche Abschneiden? Rothe zögert kurz, aber dann kommt es ganz entschlossen: „EM-Sieger.“