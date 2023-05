Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. und am 6. Juli hat es Autofahrer in der Autobahn-Anschlussstelle Landau-Süd aus der Kurve getragen. Eine 20-Jährige und ein 48-Jähriger waren in der Leitplanke gelandet, ihre Autos nicht mehr fahrbereit. Der Mann hatte sich zudem leicht am Arm verletzt. In beiden Fällen hatte die Polizei überhöhte Geschwindigkeit als Ursache angegeben. Aber steckt vielleicht noch mehr dahinter?

Immerhin dürfen zumindest bei Regen Autofahrer mit maximal 40 Stundenkilometern in die Ausfahrt fahren. Genauer: auf die Rampe. Denn die Ausfahrt geht nahtlos in die B38 über, was