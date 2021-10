Die beiden Pfälzer Landschaftsfotografen Yannick Scherthan und Oliver Schwenn laden für am Freitag, 19. November, 19 Uhr, zu einer Multivisionsshow „Naturwunder Island – Zwischen Feuer und Eis“ in den Landauer Gloria-Kulturpalast. Die Vortragenden kündigen unter anderem Drohnenaufnahmen, Bilder aus einem Hubschrauberflug und von am Boden stationierten Kameras des Vulkans Fagradalsfjall zu dessen früher Ausbruchsphase im Mai an. Weiterhin werden Island im Wandel der Jahreszeiten sowie die Polarlichter gezeigt. Tickets zu 15 Euro im Vorverkauf gibt’s im Netz unter yannickscherthan.com/veranstaltungen/.