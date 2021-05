Viele Muslime überführen tote Angehörige bisher noch in ihre Ursprungsländer. Das soll künftig nicht mehr nötig sein. Nach jahrelanger Vorarbeit macht ein eigenes Gräberfeld außerhalb des Hauptfriedhofs jetzt Fortschritte.

Fünf Jahre lang haben die Muslime mit der Stadt um einen geeigneten Platz verhandelt, an dem sie ihre Verstorbenen ihrer Religion gemäß begraben können – also ohne Sarg und mit dem Kopf nach Mekka. Nun ist es endlich soweit. Vor wenigen Tagen verkündete der hauptamtliche Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne) den Mitgliedern im Beirat für Migration und Integration, dass der Ort für muslimische Beerdigungen noch in diesem Jahr eingerichtet und seiner Bestimmung übergeben werden kann. 50.000 Euro wird die Stadt Landau dafür investieren. Allerdings müsse der Stadtrat noch offiziell zustimmen, wovon er sicher ausgehe, versicherte Hartmann dem Vorsitzenden Orhan Yilmaz und den Beiratsmitgliedern.

Als geeigneten Ort haben sich die beiden in Landau ansässigen muslimischen Gemeinden bereits vor vier Jahren mit der Stadt auf ein 400 Quadratmeter großes Grundstück westlich des Hauptfriedhofs – am Ende der Eythstraße – geeinigt. Dort können nach früheren Angaben 64 Gräber für Erwachsene und zwölf Kindergräber angelegt werden. Die nötigen Bauarbeiten auf dem Freigelände im Besitz der städtischen Bürgerstiftung sollen im Frühjahr beginnen. Die Ausschreibung wird begrenzt erfolgen. Um den Zaun, der das Gräberfeld eingrenzt, wird sich laut Hartmann ein Unternehmen kümmern, mit dem die Stadt bereits einen Vertrag für alle städtischen Zäune abgeschlossen habe.

Waschraum fehlt noch

Die Baumpflanzungen liegen in den Händen des Friedhofs- und des Umweltamtes.

Bei aller Freude, als Hartmann versicherte, dass noch dieses Jahr die ersten Bestattungen möglich sein werden, hatte der Beigeordnete aber auch zwei weniger erfreuliche Nachrichten zu überbringen: Zum einen müssen die Muslime vorerst noch auf einen Waschraum verzichten, der gemäß dem islamischen Ritus erforderlich ist. Um diesen zu finanzieren, wollen sich die beiden muslimischen Gemeinden – die türkisch-islamische und die arabisch-islamische Gemeinde – um Spenden bemühen, so Hartmann. Wie berichtet, wollen die beiden Gemeinden auch den Steintisch zur Aufbahrung der Verstorbenen und möglicherweise ein künstlerisch gestaltetes Eingangstor bezahlen. Nach früheren Angaben soll zunächst der Sektionsraum der Leichenhalle des Hauptfriedhofs für die Waschungen genutzt werden.

Auf die Frage von Stadtratsmitglied Magdalena Schwarzmüller, die für die SPD in das Gremium berufen ist, ob denn auch Muslime, die nicht in Landau wohnten, hier bestattet werden dürfen, antwortete Hartmann, dass das Landauer Friedhofsamt auf der hier gültigen Ordnung beharre, wonach keine Auswärtigen in Landau beerdigt werden dürften: „Jede Gemeinde soll für ihre Bürger verantwortlich sein“, so Hartmann.