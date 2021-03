Landau/SÜW. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) hat private und gewerbliche Kunden in der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße im vergangenen Jahr mit über 57 Millionen Euro unterstützt.

Wie die Bank mitteilt, wurden im Kreis 36,2 und in der Stadt 21,1 Millionen Euro investiert. Das Corona-Hilfsprogramm ist dabei der größte Brocken, hier wurden Förderungen von 21,7 im Kreis und 12,7 Millionen Euro im der Stadt Landau ausgesprochen.

In der Wirtschaftsförderung entfielen laut ISB 8,8 Millionen Euro auf 26 Anträge im Kreis SÜW, die vor allem für Unternehmer- und Gründerkredite sowie Zuschüsse zu Beratungs- und Messekosten gewährt wurden. So wurden 538 Arbeitsplätze gesichert und geschaffen. In der Stadt Landau gab es 3,9 Millionen Euro für 13 Antragssteller, so seien 151 Arbeitsplätze gesichert worden, teilt die Bank weiter mit.

Auch sozialer Wohnraum in der Südpfalz wurde gefördert – im Kreis SÜW entfielen 5,7 Millionen Euro auf 40 Wohneinheiten, in der Stadt Landau gab es 4,5 Millionen Euro für 43 Wohneinheiten.

Die ISB mit Sitz in Mainz ist die landeseigene Förderbank, die das Land beispielsweise mit Darlehen und Zuschüssen bei der Wirtschafts-, Struktur- und Wohnraumförderung unterstützen soll.