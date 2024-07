Die Investitions- und Strukturbank (ISB) hat im vergangenen Jahr in Landau vor allem Kunden aus dem Bereich der Wirtschafts- und sozialen Wohnraumförderung finanziell gefördert. Auf die Wirtschaftsförderung entfielen über 13,6 Millionen Euro. Die ISB hat zudem im Zuge der Förderprogramme des Landes zur sozialen Wohnraumförderung 52 Wohneinheiten mit über 15,3 Millionen Euro gefördert. Die ISB mit Sitz in Mainz ist die landeseigene Förderbank . Sie unterstützt das Land bei der Umsetzung der Wirtschafts-, Struktur- und Wohnraumförderung. Mit Beratungsangeboten, zinsgünstigen Darlehen, Bürgschaften, Zuschüssen und Eigenkapitalfinanzierungen setzt sie ein breites Portfolio an Fördermöglichkeiten ein. Die ISB arbeitet wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen zusammen. Landesweit lag das Neugeschäftsvolumen der Förderbank mit 2,1 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019.