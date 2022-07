Der Singkreis Allegro unter Leitung von Bärbel Grimm lädt für Samstag zu seinem Sommerkonzert ein. Die Veranstaltung ist um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle in Schwanheim. Gespielt werden traditionelle Pubsongs sowie Lieder von U2, Ray Garvey, Kelly Family und weiteren Musikern. Unterstützt wird der Singkreis von einigen Gastmusikern an der Tin-whistle, an den „Löffeln“ und am Dudelsack sowie von den „Rimbach-Folks“. Neben irischem Bier wird an dem Abend ein Whisky-Tasting angeboten. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.