Die Inzidenzwerte in der Südpfalz sinken auf breiter Front – wenn auch nur geringfügig. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, liegt der Wert im Kreis Germersheim bei 20,2 (Vortag: 24,8), im Kreis Südliche Weinstraße bei 17,2 (19,9) und in der Stadt Landau bei 17,1 (19,2). Die Gesundheitsämter melden fünf Corona-Neuinfektionen im Kreis Germersheim, eine in der Stadt Landau und sechs im Kreis SÜW.