In der Südpfalz sind 101 neue Corona-Infektionen bestätigt. Wie die zuständigen Gesundheitsämter mitteilen, entfallen 57 neue Fälle auf den Kreis Germersheim, 44 auf die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße.

Unter den neu betroffenen Einrichtungen ist der Inklusionskindergarten Löwenzahn, Landau. Hier wurde ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet. Zwölf Personen müssen in Quarantäne. In der Katholischen Kindertagesstätte St. Josef in Offenbach ist ebenfalls ein Kind neu infiziert. 29 Menschen müssen nach einem positiven Test eines weiteren Kindes in der Herxheimer Kindertagesstätte St. Josef in Quarantäne. Angesteckt hat sich ebenfalls ein Schüler der Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz in Edenkoben. Hier müssen zwei Menschen in Quarantäne. Vier Menschen aus dem Umfeld der Berufsbildenden Schule Landau müssen isoliert werden – ein Schüler hat sich mit Sars-CoV-2 infiziert.

Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage) liegen für den Kreis Germersheim wie am Vortag bei 150,4, für die Stadt Landau bei 128 und für den Kreis Südliche Weinstraße bei 111,3. Diese beiden Werte sind gesunken.