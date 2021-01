Seit Freitag haben die Gesundheitsämter in der Südpfalz 129 weitere Covid-19-Erkrankte registriert, davon 70 im Kreis Germersheim, 28 in Landau und 31 im Kreis Südliche Weinstraße. Fünf ältere Personen sind an oder mit Corona gestorben: eine aus dem Kreis Germersheim, ein Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, zwei Frauen aus der Verbandsgemeinde Herxheim und eine Frau aus Landau. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöht sich in der Südpfalz auf 130.

Die Inzidenzwerte für die Südpfalz – also die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen – liegen bei, Stand 10. Januar: 179.2 in Landau, 133.9 für den Kreis Südliche Weinstraße und 110.8 für den Kreis Germersheim. Die Zahlen lassen sich ablesen auf einer Karte, die das Land unter der Internetadresse www.corona.rlp.de veröffentlicht. Ab einem Inzidenzwert von 200 hat das Land den Aktionsradius auf 15 Kilometer beschränkt.

In folgenden Einrichtung an der Weinstraße sind neue Fälle aufgetreten: im Katholischen Altenzentrum Landau ein Mitarbeiter, in der Römergarten-Residenz Offenbach ein Bewohner, im Vinzentius-Krankenhaus Landau ein Mitarbeiter und im St. Paulus Stift Herxheim ein Mitarbeiter.

