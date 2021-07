Die Sieben-Tages-Inzidenzwerte in der Südpfalz sind teils deutlich gestiegen. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, liegt die Inzidenz im Kreis Germersheim nun bei 20,9 (Vortag: 19,4), im Kreis Südliche Weinstraße bei 29,9 (17,2) und in der Stadt Landau bei 23,5 (19,2). Der Wert für das Bundesland liegt bei 13,9.

Im Kreis Germersheim wurden drei neue Corona-Infektionen bestätigt, in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind es 13. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter mit. Im Kreis Germersheim gibt es Infektionen in zwei Kitas – die betroffene Kita in Germersheim wurde geschlossen, in Bellheim werden die Kontaktpersonen noch ermittelt. In der Kita Kleine Reblaus Walsheim-Knöringen gibt es weitere Infektionen. Vier Kinder und eine Erzieherin wurden positiv getestet. Dazu kommen zwei weitere Erwachsene aus dem Zuständigkeitsbereich eines anderen Gesundheitsamts. In der Herxheimer Grundschule wurden drei weitere Schüler und eine Lehrkraft auf Sars-CoV2 positiv getestet. Ebenfalls infiziert ist ein Schüler des Gymnasiums Edenkoben. 26 Menschen sind deshalb unter Quarantäne.