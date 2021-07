Die Sieben-Tages-Inzidenzwerte in der Südpfalz steigen. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, hat der Wert in der Stadt Landau 25,6 (Sonntag: 14,9) erreicht, im Kreis Südliche Weinstraße ist er von 2,7 am Sonntag auf 10,9 gestiegen. Der Kreis Germersheim liegt nun bei 14 (8,5). Der Inzidenzwert des Landes Rheinland-Pfalz ist um 0,8 Prozentpunkte auf 11,7 geklettert.

Die zuständigen Gesundheitsämter haben im Kreis Germersheim zwölf und im Kreis SÜW sowie in der Stadt Landau acht Neuinfektionen gezählt. Infiziert haben sich unter anderem eine Erzieherin in der Kindertagesstätte Kleine Reblaus Walsheim-Knöringen und je ein Schüler der Herxheimer Grundschule sowie des Max-Slevogt-Gymnasiums Landau.