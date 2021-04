In der Südpfalz sind seit Montag 58 weitere Corona-Infizierte registriert worden, 24 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße und 34 im Kreis Germersheim. Nach Angaben des Landes liegen die Inzidenzwerte in allen drei Gebietskörperschaften der Südpfalz über 100. Für Landau beträgt der Wert 132,2, für den Kreis Südliche Weinstraße 113,1 und für den Kreis Germersheim 150,4.

Folgende Einrichtungen an der Weinstraße sind aktuell betroffen: Positiv getestet wurde in der Berufsbildenden Schule in Landau ein Schüler, im Eduard-Spranger-Gymnasium Landau zwei Schüler, im Bethesda Landau (Altenhilfe-Bereich) ein Mitarbeiter, in der Edith-Stein-Klinik in Bad Bergzabern ein Patient sowie in der Realschule plus im Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern ein Schüler.