Die Inzidenzwerte im Kreis SÜW sind seit Dienstag weiter gefallen auf 121,2, in Landau ist er auf 117,3 leicht gestiegen. Im Kreis Germersheim liegt er bei 86. Liegen Kommunen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter einem Inzidenzwert von 100, so tritt ab dem übernächsten Tag die Bundesnotbremse außer Kraft und es werden Einschränkungen wie die Ausgangsbeschränkung zurückgenommen. Seit Dienstag haben die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim 68 neue Corona-Infizierte registriert: 18 in Landau, 28 im Kreis SÜW und 22 im Kreis Germersheim.

Folgende Einrichtungen an der Weinstraße sind neu betroffen: Im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus ist ein Kind positiv getestet worden, in der Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern ein Mitarbeiter.