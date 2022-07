Von Donnerstag auf Freitag sind in der Südpfalz 297 (Vortag 345) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 132 (144) im Kreis Germersheim, 103 (139) an der Südlichen Weinstraße, 62 (62) in Landau.Das haben die Kreis- und Stadtverwaltungen unter Berufung auf die Gesundheitsämter mitgeteilt. Die Inzidenzen: 541 (398) in Germersheim, 511 (480) an der Südlichen Weinstraße und 653 (593) in Landau. Der Sieben-Tage-Wert auf landesebene liegt bei 683.