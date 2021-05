Bei den Inzidenzwerten für die Südpfalz sind Hochs und Tiefs zu beobachten. So sinkt der Wert im Kreis Germersheim weiter: von 81,4 am Donnerstag auf 75,2 am Freitag. In Landau steigt der Wert allerdings leicht von 117,3 auf 119,5. Im Kreis Südliche Weinstraße verbessert er sich von 118,5 auf 114. Die Gesundheitsämter melden seit Donnerstag 22 neue Infizierte, 14 im Kreis SÜW, einen in Landau und sieben im Kreis Germersheim. Dort ist ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Folgende Einrichtungen an der Weinstraße sind aktuell neu betroffen: In der Pestalozzischule-Grundschule Landau-Mitte wurde ein Schüler positivgetestet, in der Grundschule Nußdorf ein Mitarbeiter.