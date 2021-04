Die Inzidenzen in Stadt und Kreis sind wieder gesunken, die Corona-Regeln in Landau und SÜW müssen nicht verschärft werden. Die Stadt hatte mit einer anderen Entwicklung gerechnet. Was ist passiert?

Am Freitag kletterte die Sieben-Tages-Inzidenz in Landau und im Kreis jeweils über die 100er-Marke. Dieser Wert gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage an. Laut der gültigen Corona-Landesverordnung müssen Kommunen, die drei Tage in Folge den 100er-Wert überschreiten, ihre Schutzmaßnahmen verstärken. Darüber hatte Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) die Aktiven Unternehmer (Aku) bereits am Freitag in einer E-Mail, die der RHEINPFALZ vorliegt, informiert.

In der Prognose schreibt Hirsch, dass die Stadt wohl auch Samstag und Sonntag über der 100er-Marke bleiben wird. „Demnach müssen wir wohl am Montag eine Verfügung erlassen, die dann ab Dienstag gilt.“ Die Inhalte sind vom Land vorgegeben. Unter den Einschränkungen: Eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, die Außengastronomie muss wieder schließen. Doch es kam anders.

Nullrunde am Samstag

Entgegen der Befürchtung der Stadtverwaltung rutschten Landau und der Kreis SÜW am Samstag wieder unter den Wert von 100. Grundlage für die Berechnung der Inzidenzwerte des Landes sind die Daten des Landesuntersuchungsamts (LUA). Dieses verzeichnet für das nun aus der Wertung rutschende vergangene Wochenende zwölf Neuinfektionen – zwei von Freitag auf Samstag, zehn am Folgetag. Gezählt wurden an diesem Samstag in Landau – wie im Kreis – null Neuinfektionen. Damit ist der Inzidenzwert am Samstag in Landau auf 93,9 gesunken. In der Südlichen Weinstraße, die am Vorwochenende 24 Neuinfektionen hatte (davon eine am Samstag) auf 90,5. Somit waren die Einschränkungen vorerst vom Tisch. Am Sonntag veröffentlichte das LUA neue Daten: 26 Neuinfektionen im Kreis Südliche Weinstraße, Inzidenz: 113,1. Die Stadt meldet elf Neuinfektionen, Inzidenz: 117,3. Damit beginnt wieder Tag eins.

Ob die Ausgangssperre gekommen wäre, ist unklar. Das Mainzer Verwaltungsgericht hatte am Freitag einem Eilantrag gegen die Ausgangssperre der Stadt Mainz stattgegeben. Die Stadt und zwei Landkreise hoben daraufhin ihre Ausgangssperren wieder auf.