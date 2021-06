Das Landesuntersuchungsamt meldet am Donnerstag folgende Inzidenzen für die Südpfalz: Landau 14,9 (am Tag zuvor 27,7), Südliche Weinstraße 15,4 (21,7) und Kreis Germersheim 24,0 (29,5). Der Feiertag verzerrt das Bild sicherlich, was die Meldungen über Neu-Infizierte angeht. Die niedrigeste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz hat nach Angaben der Landesbehörde am Donnerstag der Kreis Südwestpfalz mit 5,3.