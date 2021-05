Die Corona-Fallzahlen in der Südpfalz sind weiter auf sehr niedrigem Niveau. Die Sieben-Tages-Inzidenzen liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 19,0 im Kreis Südliche Weinstraße, 19,2 in der Stadt Landau und 20,9 im Kreis Germersheim. Das Gesundheitsamt in Landau hat übers Wochenende elf Neuinfektionen im Kreis SÜW und zwei in Landau gezählt. Im Kreis Germersheim gab es laut dem dortigen Gesundheitsamt im selben Zeitraum zehn Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2.