Die Inzidenzen in den Kommunen der Südpfalz sind im Vergleich zum Vortag unverändert. Das teilt das Landesuntersuchungsamt mit. Der Wert beträgt im Kreis Germersheim 30,2, im Kreis Südliche Weinstraße 36,2 und in der Stadt Landau 17,1. Die Inzidenz für das Bundesland ist von 17,1 auf 17,8 gestiegen. In den drei Kommunen haben die zuständigen Gesundheitsämter laut den Verwaltungen acht Neuinfektionen mit dem Virus gezählt – je vier in Germersheim und in Landau/SÜW.